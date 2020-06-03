Как защитить пенсионные сбережения от мошенников

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03.06.2020, 19:10, Разное

Преступники начали действовать по новым схемам. В связи с появлением удаленного формата оформления и получения пенсий, злоумышленники представляются сотрудниками ПФР и выпрашивают у пожилых людей их конфиденциальные данные.

К “удаленке” при оформлении и получении пенсий в России нужно отнеситься с осторожностью. При таком формате сотрудники ПФР или иных государственных органов не запрашивают у пожилых граждан персональные данные, в том числе номер и пин-код банковской карты, СНИЛС. Вся необходимая информация уже имеется в их базе, напомнила юрист Асия Мухамедшина.

Также эксперты не рекомендуют хранить крупные суммы денег пенсионерам в России – мошенники хорошо знают “укромные” места в жилище. Небезопасно и держать значительные средства на карте – лучше положить их на банковский счет. Даже если преступник узнает пин-код, то на карте его будт ждать крайне незначительная сумма, потерять которую не слишком болезненно, отмечает “Лайф”.

Как писали “Дни.ру”, на фоне пандемии коронавируса мошенники изобрели новые схемы обмана пенсионеров в России. Аферисты требуют от пожилых людей оплатить фальшивые штрафы за нарушение режима самоизоляции, предлагают помощь в покупке продуктов.

Напомним, что с началом лета в два раза повысится размер пенсии в России для граждан старше 80 лет. Также на 9,13% будут проиндексированы накопительные выплаты.



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