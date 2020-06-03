“Я не считаю моделинг конечной целью”: Наталья Водянова поделилась планами на будущее

03.06.2020, 19:09, Разное

Недавно 38-летняя топ-модель Наталья Водянова стала гостьей подкаста модного зарубежного критика Сьюзи Менкес. В беседе с обозревателем знаменитость пояснила о планах на перспективу и поделилась секретами о предстоящей свадьбе.

Стоит отметить, что в свое время Наталья Водянова приобрела широкую известность, в первую очередь, благодаря своей эффектной внешности и участию в профильных модельных мероприятиях. Однако, как заявила красавица, сама она не считает работу моделью главным приоритетом своей жизни. “На съемках, конечно, весело, но я не чувствовала, что делаю что-то важное. Я до сих пор не считаю моделинг конечной целью. Для меня это скорее средство, благодаря которому я добиваюсь своих, по-настоящему важных целей”, – задекларировала звезда подиума. К слову, упомянутых целей в жизни красотки очень немало: это и генерация важных социальных проектов, и выступления на экономических форумах, и многое другое. Особняком стоит одно из самых полезных, по мнению Водяновой, занятий – благотворительность. В частности, модель является основательницей организации “Обнаженные сердца”, принимающей активное участие в поддержке детей во всем мире.

Не забыла упомянуть Водянова и о своей личной жизни. Сразу после окончания карантина у неё запланирована свадьба с состоятельным бизнесменом Антуаном Арно, который, кстати, является отцом её двоих детей. На такое торжественное событие светская львица уже задумывает эффектное свадебное платье, по эксклюзивности не уступающее наряду одной из культовых невест XX века. “Это будет похоже на платье Грейс Келли с нотками рок-н-ролла”, – приоткрыла завесу таинственности красавица. Об этом пишет интернет-издание Grazia.