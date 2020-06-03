Лукашенко отправил правительство в отставку
03.06.2020, 19:08, Новости дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, он подписал указ об этом, информирует телеканал «Беларусь 1».
Предложения по новому составу правительства обсуждались в первой половине дня 3 июня на совещании у Лукашенко, пишет «БелТА».
На совещание приглашались председатель Совета республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает «майдан».
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