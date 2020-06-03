 

Лукашенко отправил правительство в отставку

03.06.2020, 19:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, он подписал указ об этом, информирует телеканал «Беларусь 1».

Предложения по новому составу правительства обсуждались в первой половине дня 3 июня на совещании у Лукашенко, пишет «БелТА».

На совещание приглашались председатель Совета республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает «майдан».



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