Лукашенко отправил правительство в отставку

03.06.2020, 19:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, он подписал указ об этом, информирует телеканал «Беларусь 1».

Предложения по новому составу правительства обсуждались в первой половине дня 3 июня на совещании у Лукашенко, пишет «БелТА».

На совещание приглашались председатель Совета республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает «майдан».