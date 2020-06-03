Военный эпидемиолог Тедтоев умер от коронавируса

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03.06.2020, 19:08, Новости дня

Бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники №219, военный эпидемиолог Таймураз Тедтоев скончался от коронавирусной инфекции.

У врача был обнаружен коронавирус, его госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу № 52. Однако состояние Тедтоева стало хуже, и его перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ.

За жизнь врача боролись три недели, однако в ночь на 31 мая Тедтоев умер, информирует «Московский комсомолец».

«Этого не должно было случиться. Он проходил практику в противочумном институте, многие годы боролся с вирусами. И совсем не заслужил, чтобы его подкосила эта страшная болезнь. Мы благодарны врачам, они сделали для Таймураза Асламбековича все возможное. Но он не щадил себя. Работая в поликлинике главврачом, перенес два инфаркта, один из них – на ногах», – рассказала его коллега Фатима Казбековна.

«Мы не знаем, как будет проходить прощание с доктором, который навсегда останется нашим главным врачом. Таймураз Асламбекович любил людей, около него все время были единомышленники и друзья. Очень многие сейчас хотели бы с ним проститься. Горько осознавать, что из-за пандемии не всем коллегам и ученикам удастся поклониться своему учителю», – добавила коллега Тедтоева Аза Белякова.

У медика остались жена и сын.

Ранее в Ступинской областной клинической больнице умер хирург Алексей Мартынов, который работал с коронавирусными пациентами.



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