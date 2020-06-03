Патологоанатом назвал основные загадки COVID-19

03.06.2020, 19:08, Новости дня

Врачам до сих пор не удалось разгадать все загадки новой коронавирусной инфекции, о некоторых из них рассказал член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ «НИИ морфологии человека», президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

Он отметил, что медики пока не знают, почему коронавирус поражает легкие гораздо сильнее, чем другие инфекции. При этом многие пневмонии являются локальными, а при коронавирусе, как правило, наблюдается двустороннее воспаление легких, при котором происходит «диффузное альвеолярное повреждение».

«И это самое страшное, потому что кровь не получает кислород и ИВЛ бывает бессильна, так как блокируется газообмен. В этом случае нужно подключать тяжелую артиллерию в виде экстракорпорального кровообращения, когда кровь насыщают кислородом вне организма, что требует дорогостоящей аппаратуры», – рассказал Кактурский «Московскому комсомольцу».

Кроме того, врачи пока не до конца могут определить, почему COVID-19 поражает разных людей по-разному.

«Примерно 5% переносят заболевание очень тяжело, и болезнь расправляется с ними жестоко вплоть до летального исхода. Причем речь идет не только о людях из групп риска, что было бы объяснимо, но и о молодых. Можно только предположить, что у них имелись приобретенные или наследственные дефекты иммунной системы», – заключил он.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие органы поражает коронавирус. В Минздраве России рассказали, что COVID-19 может поражать может поражать любые органы человека. Чаще всего инфекция влияет на легкие, почки и миокард.