 

В Дагестане задержали журналистов, в том числе иностранца, снимавших сюжет с коронавирусе в регионе

03.06.2020, 19:06, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковВ Хасавюрте полиция задержала съмочную группу журналистов, среди которых был сотрудник голландской газеты NRC Handelsblad. Об этом сообщила журналистка Радио Свобода Юлия Вишневец. 

Среди задержанных также был фотограф Константин Саломатин, оператор и фиксер (человек, помогающий журналистам). По словам Саломатина, машину съемочной группы остановили сотрудники ДПС якобы за нарушение режима самоизоляции. Журналистов отвезли в отделение и составили на них протоколы, несмотря на наличие у них редакционного задания – они снимали сюжет о коронавирусе в Дагестане.

“Сказали ок, отпускаем, но не отпустили. Потом составили второй протокол – за нарушение режима контртеррористической операции. По закону имеют право держать до трех часов. Держим руку на пульсе”, – сообщила Вишеневец. Позднее, по ее словам, журналистов отпустили, они поехали дальше в Махачкалу.

Последний раз Режим контртеррористической операции в Хасавюртском районе вводили 22 мая – тогда, по словам представителей силовых структур, были убиты шестеро боевиков. 

Дагестан – один из самых неблагополучных в плане коронавируса регионов России. Общее количество зараженных COVID-19, по официальным данным, составило 5341 человек, 287 умерших.

При этом министр здравоохранения республики 17 мая заявил, что в республике более 10 тысяч человек больны “вирусной пневмонией”, а умерли от нее почти 700 человек. 

 



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