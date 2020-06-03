В Дагестане задержали журналистов, в том числе иностранца, снимавших сюжет с коронавирусе в регионе

03.06.2020, 19:06, Новости дня

В Хасавюрте полиция задержала съмочную группу журналистов, среди которых был сотрудник голландской газеты NRC Handelsblad. Об этом сообщила журналистка Радио Свобода Юлия Вишневец.

Среди задержанных также был фотограф Константин Саломатин, оператор и фиксер (человек, помогающий журналистам). По словам Саломатина, машину съемочной группы остановили сотрудники ДПС якобы за нарушение режима самоизоляции. Журналистов отвезли в отделение и составили на них протоколы, несмотря на наличие у них редакционного задания – они снимали сюжет о коронавирусе в Дагестане.

“Сказали ок, отпускаем, но не отпустили. Потом составили второй протокол – за нарушение режима контртеррористической операции. По закону имеют право держать до трех часов. Держим руку на пульсе”, – сообщила Вишеневец. Позднее, по ее словам, журналистов отпустили, они поехали дальше в Махачкалу.

Последний раз Режим контртеррористической операции в Хасавюртском районе вводили 22 мая – тогда, по словам представителей силовых структур, были убиты шестеро боевиков.

Дагестан – один из самых неблагополучных в плане коронавируса регионов России. Общее количество зараженных COVID-19, по официальным данным, составило 5341 человек, 287 умерших.

При этом министр здравоохранения республики 17 мая заявил, что в республике более 10 тысяч человек больны “вирусной пневмонией”, а умерли от нее почти 700 человек.