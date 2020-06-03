 

Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

03.06.2020, 19:06, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковПрезидент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны, подписав соответствующий указ. Об этом сообщили в эфире телеканала “Беларусь 1”.

Предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании с Лукашенко. Он заявил, что претензий к составу правительства у него не было, однако “в команде должны быть исключительно профессионалы, люди, которые нацелены работать на результат”. 

Ранее Лукашенко заявил, что работа над формированием нового состава правительства началась еще полгода назад. Он уточнил, что уже тогда в правительстве начали меняться министры – по болезням или по собственному желанию.

“Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует”, – заявил Лукашенко. По его мнению, менять всех членов правительства не нужно – в “этом нет необходимости”.

 

 



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