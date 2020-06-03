Мнение: Изучение нормативных актов

03.06.2020, 19:05, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Судя по всему, потенциальный бунт Собянина решено пресекать в корне. Собянин так и не решил вопрос двоевластия в свою пользу, оказавшись обычным бездарным сереньким чиновником без малейших задатков политика. В апреле-мае у него на руках были все возможные козыри, но рискнуть пойти ва-банк он так и не смог. То ли трусость, то ли бездарность – уже неважно. Время ушло, теперь его будут обкладывать флажками, и решение об "изучении" принятых решений именно в Москве вполне ясно показывает, кого именно будут брать на крючок.

Картина в целом известна – сам по себе Собянин, возможно, и не рвался на передовую, но так получилось, что все руководство сбежало. Президент – в схрон, премьер – в больницу, а потому внезапно для себя Собянин стал начальником страны.

Теперь нужно как-то "отмазывать" струсившего президента, и самый лучший вариант – спустить всех собак на кого-то еще. Ату его. Трусость Путина это не оправдывает и не отменяет, но внимание переводит, тем более, что за два последних месяца авторитет Собянина среди москвичей возрос просто неимоверно – примерно, как рейтинг Путина по всей стране. Так что вполне очевидно, что москвичи будут первыми, кто станет улюлюкать в адрес своего мэра (благо есть за что).

На фоне травли Собянина самое время Путину выползти из своего убежища. Пока никто не обращает внимания. А там – глядишь, и вообще забудут его игру в прятки. В общем-то, своим привычкам Путин не изменил и в этот раз – и в истории с "Курском", и начало войны с Грузией, и майские события на Донбассе – везде Путин задавал стрекача и бросал события на самотек. В 14 году он исчез вообще на пару недель, отчего лизоблюдам пришлось срочно изобретать мем про "грозное русское молчание". В этот раз, конечно, двухмесячный драп от ответственности (и похоже, что он продлится еще как минимум на месяц) существенно дольше, чем то, что было в 14. Но некоторый резон все-таки есть – тогда как-то постарались побыстрее забыть досадный эпизод из биографии трусливого главнокомандующего, проглотят и сегодня.

А Собяниным по такому случаю можно и пожертвовать. Или хотя бы отдать его на время на съедение толпе, чтобы затем отбить, отряхнуть и спросить – ну, теперь-то ты понял, кто здесь главный? Путин своих не бросает, как известно, А Собянин – в общем-то, свой.