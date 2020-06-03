 

Главный эпидемиолог Швеции заявил, что отказ от жесткого карантина, возможно, был ошибкой

03.06.2020, 19:00, Новости дня

Швеции в начале эпидемии коронавируса следовало бы принять больше мер для борьбы с COVID-19. Об этом Sveriges Radio заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, убедивший правительство отказаться от жесткого локдауна.

По словам Тегнелла, если бы в начале вспышки он знал о вирусе то, что знает сейчас, рекомендовал бы принять меры, которые были “посередине между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир”.

Вместе с тем, эпидемиолог добавил, что до сих пор не понимает, какие именно ограничительные меры эффективны для борьбы с коронавирусом. По его словам, многие страны вводили ограничения одновременно, поэтому понять, какие из них принесли результат, сложно.

Швеция – одна из немногих стран мира, в которой не объявляли карантин из-за вспышки COVID-19. Правительство лишь издало рекомендации по гигиене и социальному дистанцированию. Власти рассчитывали, что отказ от жесткого локдауна позволит избежать падения экономики. Однако эти прогнозы не оправдались: в конце мая министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция переживает “очень глубокий экономический кризис”.

По данным Университета Джонса Хопксинса, в Швеции инфицировано 40,8 тыс. человек, скончалось более 4,5 тыс. При этом в соседних странах количество заболевших и умерших намного меньше: в Дании – 11,7 тыс. заболевших, 580 умерших; в Финляндии заболело 6,9 тыс. человек, скончался 321, в Норвегии инфицировано 8,4 тыс. человек, умерло 237.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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