Чтобы выйти на объемы авиаперевозок, которые были в Украине до пандемии, нам понадобятся годы – директор Центра транспортных стратегий Вовк

03.06.2020, 19:00, Новости дня

Стоимость авиаперевозок вырастет, а процедуры в аэропортах станут более сложными из-за новых требований безопасности и санитарных стандартов. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

“Частота и маршрутная сетка авиаперелетов в Европе всегда была выше, чем у нас. Украина еще не открылась, а Европа только начала это делать. Ситуация улучшится в ближайшее время, но того объема перевозок, который был до коронакризиса, мы пока не увидим. В целом по году прогнозируется существенное сокращение: если ранее Украина была одним из наиболее динамично развивающихся рынков авиаперевозок с темпами роста около 20%, то в этом году, думаю, будет сокращение раза в три, если не больше. Украинский рынок очень зависим от внешних факторов. Что с ним будет дальше, в значительной мере зависит от того, как будет открываться Европа и ее туристическая индустрия, которая была ключевым драйвером перевозок до пандемии”, – отметил Вовк.

По его словам, украинским компаниям понадобится несколько лет, чтобы преодолеть последствия возникшего кризиса.

“В июне – июле мы увидим постепенное оживление. Все зависит от того, что будет происходить в Европе, какие решения будут принимать власти европейских государств. Например, Испания летом особенно привлекательна для туристов, но они заявили, что вряд ли откроют внутренний рынок. Многое будет зависеть от двухсторонних решений стран и течения эпидемии в ЕС. Понятно, будет оживление, но это по сравнению с нынешним периодом. Чтобы выйти на те темпы, которые были до пандемии, нам понадобятся годы. Если все будет нормально, возможно, в 2023 году мы выйдем на уровень, который был до коронавируса. Это не дискриминация, что нас не пускают в Европу. У европейских авиакомпаний более сильные конкурентные позиции. Наши компании не могут летать в ЕС в силу экономических факторов”, – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что стоимость полетов вырастет.

“Стоимость авиаперевозок в долгосрочной перспективе увеличится. В том числе и из-за новых требований безопасности и санитарных стандартов работы аэропортов, прохождения различных процедур. Полеты станут более сложным и долгим процессом. И это может стать фактором, который будет влиять на конкурентную позицию различных игроков авиарынка. В плюс может сыграть разве что некое снижение цен на авиационное топливо вследствие падения цен на нефть, которое сейчас наблюдается. Но вряд ли это сможет компенсировать падение пассажиропотока, которое есть на данный момент”, – сообщил эксперт.

По его мнению, сейчас Украина должна позаботиться о поддержке своих аэропортов.

“Ключевым аспектом сейчас является работа аэропортов. Количество рейсов в Украину уменьшится и государству нужно искать способы поддержки аэропортов как в фискальной сфере (по налогам), так и по другим направления (например, пересмотреть планы дивидендов для госкомпаний, другие меры поддержки). Это требует большего внимания. Перспективы как внешних, так и внутренних перелетов в стране напрямую зависят от доходов населения. Небольшие доходы не позволяют украинцам путешествовать самолетами, как это происходит в Европе. Там расстояние 500 км достаточно для того, чтобы делать экономически выгодные рейсы. Поэтому рост региональных аэропортов был одним из трендов развития авиарынка в последние годы. Нам просто надо искать варианты стимулирования. Отмена НДС на внутренние перевозки могла бы немного оживить рынок авиаперевозок. Хотя понятно: все будет зависеть от экономической ситуации в стране в целом, будут ли у людей доходы, чтобы оплачивать авиаперевозки”, – резюмировал Вовк.

3 июня на заседании правительства принято решение о снятии ряда карантинных ограничений с 5 июня. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, люди старше 60 лет могут выйти из самоизоляции, разрешается работа заведений общественного питания, проведение религиозных мероприятий в помещении (при условии пребывания не более одного человека на 5 м²). Также возобновляется авиационное сообщение: с 5 июня – внутреннее, с 15 июня – международное.

Карантин в Украине ввели в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.