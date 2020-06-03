Новый китайский человек в каждый дом

03.06.2020, 18:55, Разное

Как устроена цифровая слежка за «ковидными» и кому она выгодна.

Испокон веку вмешательство правителей в ход массового распространения заболеваний мало что добавляло к самому действенному инструменту борьбы — страху. При эпидемиях смертельных болезней — холеры, чумы и оспы — люди самостоятельно проявляли повышенную сознательность: сидели дома без лишнего напоминания. В случае с проказой соблюдение социального дистанцирования работало на уровне врожденного рефлекса.

Проверка пропусков у станции метро Чистые пруды в Москве. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета».

С COVID-19 человечеству не повезло в том смысле, что заболевание щадящее, смертность на порядок ниже даже своих коронавирусных предшественников SARS и MERS. Даром, что ли, академик Онищенко назвал «корону» версии 2020 года «вирусом-добрячком»?

По этой причине первой реакцией государств на распространение инфекции стал массовый локдаун. Если нет страха, приходится удерживать людей дома силой. Параллельно с локдауном лучшие ученые умы были брошены на формирование правильной картинки в сознании общества.

Лавры ведущего стращателя достались эпидемиологу Нилу Фергюсону из Имперского колледжа в Лондоне, который предсказал в марте, что в случае отказа от «жесткой стратегии сдерживания» умершие от COVID-19 будут исчисляться миллионами.

Через месяц, когда эпидемия в ЕС достигла пика, а затем вместо обещанного Фергюсоном экспоненциального роста наступил спад, стало очевидно, что никакой локдаун дальше не сможет удерживать людей в изоляции. Не потому, что люди горят желанием заразить ближнего, а потому, что им хочется есть, а на еду нужно зарабатывать.

К сожалению, большая часть человечества зарабатывает на жизнь за пределами своего жилища, поэтому Zoom и химера самообразования так и остались для большинства бесполезной игрушкой.

Между тем проблема со второй, третьей и бог весть еще какой волной COVID-19 после снятия локдауна никуда не исчезла, а только усилилась. И это естественно для коронавируса, который всем своим видом дает понять, что пришел всерьез и надолго, поскольку намерен застолбить опустевшую нишу искорененных в 90-е эпидемий пневмоний.

Соответственно, перед государствами мира встала насущная задача: как сдерживать распространение инфекции после «принудительной самоизоляции», которую дальше невозможно затягивать, если, конечно, нет желания полностью уничтожить национальную экономику, а заодно и благосостояние подданных.

Слежка вручную: обзвоны и смс

За неполные два месяца в мире была разработана и внедрена добрая дюжина решений по контролю за распространением вируса после отмены локдауна. Показательно, что решения эти полярно отличаются друг от друга как по идеологии, так и по технической реализации, поэтому я подумал, что читателям будет интересно познакомиться с этими решениями не разрозненно, а в совокупности.

Сотрудница колл-центра краснодарского оперштаба. Фото: РИА Новости

Сделать это полезно для того, чтобы узнать, что властные элиты в разных уголках света думают о собственных гражданах, поскольку именно эти их мысли предопределяют выбор конкретных инструментов технического контроля за социальной активностью населения.

Первое, что пришло всем в голову, — задействовать классический «ручной» способ. Армии операторов будут обзванивать всех подряд, справляться о самочувствии, а в случае возникновения жалоб или подозрений отправлять потенциальных вирусоносцев в стационар, либо закреплять в домашней изоляции. При обнаружении прецедента, предположительно можно обзванивать всех соседей по дому и кварталу и предупреждать об опасности.

Второй «ручной» способ — это рассылка сообщений, массовый контроль за состоянием здоровья жителей с помощью СМС.

Думаю, читатель догадался, что от «ручного» контроля быстро отказались. Однако произошло это вовсе не потому, что большинство подумало: мол, технологически убого и старомодно. «Ручная» техника контроля замечательна тем, что позволяет государству пристроить и занять какой-то работой армии невостребованных в ином случае граждан. Это хорошие, добрые и исполнительные люди, «соль земли», заботой о которых, между прочим, все государства во все времена очень гордились.

Проблема с «ручным» контролем оказалась совсем иной — предельно низкая эффективность.

Дело даже не в том, что в мире осталось много людей без мобильных телефонов, а в том, что те, у кого телефоны есть, давно не спешат отвечать на звонки и читать сообщения с незнакомых номеров. Самые продвинутые владельцы смартфонов обложились программами-спаморезами, которые на корню глушат «нежелательные звонки». Остальные блюдут свою privacy — неприкосновенность частной жизни и просто не поднимают трубку, когда на экране высвечивается номер, отсутствующий в списке контактов.

Отказ от «ручного» контроля естественным образом развернул государственные власти в сторону «высоких технологий». Большинство существующих сегодня решений реализованы именно с помощью IT, искусственного интеллекта, программирования и, куда ж без них, компетентных органов.

Слежка по тоталитарному рецепту: от Китая до России

Можно выделить два глобальных способа решения проблемы слежения за социальными контактами населения (т.н. contact tracing), которые разнятся по мере доверия власти к уровню гражданской сознательности родных граждан.

Камеры видеонаблюдения возле исторического музея в Москве. Фото: Reuters

Первый способ условно назовем тоталитарным, в том смысле, что он исходит из идеи гражданской безответственности населения, поэтому упор делается на интрузивное слежение и принуждение.

В тоталитарном подходе, разумеется, нет никакого единообразия. Возьмем, к примеру, Израиль. В этой замечательной стране контроль выстроен на слежке по GPS (геопозиционированию мобильных устройств, принадлежащих гражданам),

а самый эффективный вклад выполняет — вы не поверите — служба секретной разведки «Шин Бет».

Так, по данным на 10 мая, министерство здравоохранения Израиля запросило информацию по состоянию здоровья 16 тысяч 587 граждан, ранее показавших позитивный тест на COVID-19. Из этого числа 11 тысяч 889 случаев отследили героические еврейские разведчики.

По результатам слежки было разослано более 80 тысяч СМС с предупреждением всем, кто побывал в контакте с «прокаженными». СМС рассылали дважды, а тех, кто не соизволил отреагировать, «добили» уже по старинке — прямыми телефонными звонками и домашними визитами.

Высший тоталитарный пилотаж достигнут — кто бы сомневался! — в Китае. Там слежка за населением поставлена на широкую ногу, охватывает почти 90% жителей в самых напряженных регионах, носит исключительно принудительный (а не добровольный) характер и задействует самые высокие технологические решения.

Приложения трекинга установлены в смартфонах, слежение осуществляется по всем мыслимым и немыслимым каналам: по чат-мессенджеру (WeChat) и приложениям для электронных платежей (AliPay), по GPS, по Bluetooth, по видеокамерам, по QR-кодам, которые милиционеры сканируют на входах в общественные места — от транспортных систем до торговых центров.

Тотальный контроль в Китае демонстрирует очень высокие результаты в плане эффективности, что объясняется не столько даже технологическим совершенством решений, сколько поголовной установкой населения на беспрекословное выполнение любого распоряжения родной власти.

Неслучайно вариации на тему высокотехнологичного жесткого принуждения мы находим и в некогда свободном (в бытность пребывания под британским флагом) Гонконге (здесь в обязательном порядке ношение электронных браслетов), и в процветающем Сингапуре (приложение TraceTogether). Различия социального строя мало что меняют в общей картине безропотного и спокойного подчинения власти: и в Сингапуре, и Гонконге живут все те же китайские люди, разделяющие общие традиционные ценности, сформированные не одним тысячелетием.

Самая своеобразная вариация тоталитарного подхода к contact tracing реализована — опять-таки кто бы сомневался — в нашем отечестве. Функция контроля эксклюзивно делегирована мобильной программе под названием «Социальный мониторинг».

«Социальный мониторинг» запустили в конце марта, и за три дня в магазине Google она собрала рекордное количество самых низких оценок от пользователей — 1 из 5, а затем и вовсе была удалена из магазина в ответ на поток жалоб на ничем не обоснованную «жоркость» в плане предоставления прав: «Социальный мониторинг» требовал у пользователей доступа ко всему, что только теплилось у них в смартфоне: фото- и видеосъемке, точному местоположению в фоновом режиме, осуществлению телефонных вызовов, всем нательным датчикам (например, пульсомеру и оксигенометру), изменению и удалению данных на встроенном и внешнем носителе, просмотру любых данных, запуску любых сервисов, включению и выключению устройства и т.д.

Плакат, предупреждающий о запрете посещения публичных мест в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

После изгнания из Google Store «Социальный мониторинг» слегка подшлифовали, лишили избыточных, вызывающих негодование крикливых мозгов нации прав доступа, и вернули обратно на виртуальные прилавки.

Сегодня у «Социального мониторинга» рейтинг по-прежнему 1 из 5, но его устанавливают, потому что государство нашло самый действенный способ убеждения население, лишенного органической потребности подчиняться власти, присущей китайским людям. Этот способ — кошелек. Через кошелек — вернее, через драконовские штрафы — управлять нашими соотечественниками эффективнее, чем через убеждения или запугивания.

Так, по состоянию на 20 мая «Социальный мониторинг» был установлен 60 тысячами вирусоносцев, которым программа выписала 54 тысячи штрафов на 216 млн рублей. Деньги уже сопоставимые с заработками Angry Birds, игры для мобильных платформ, в которой нужно было пулять из рогатки злобными птицами по свиньям (или наоборот, уже не помню).

Если добавить к штрафам оскорбительные для человеческого достоинства экзерсисы «Социального мониторинга» с требованием прислать селфи посреди ночи, мы получим довольно странную в плане целесообразности и здравого смысла картину. К этой теме, впрочем, еще вернемся в конце моей реплики.

Цивилизованная слежка? Google, Apple и крипта

На этом позвольте c тоталитарными способами обеспечения постлокдаунского социального контроля закончить и перейти к цивилизованным методам. Здесь у нас два подхода, которые хоть и основаны на принципе уважительного отношения к населению (как к субъектам истории, а не объекту приложения властных импульсов), однако же исповедуют полярную идеологию.

Немецкие инженеры за разработкой государственного трекингового приложения. Фото: Reuters

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