 

Россия объяснила, почему G7 устарел

03.06.2020, 18:53, Новости дня

Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом в том, что формат «Большой семерки» устарел, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Подчеркну, что мы внимательно смотрим за всеми высказываниями американского президента, и мы отфиксировали заявление американского президента о том, что формат семерки» выглядит как уже устаревший, как устаревшая группа стран, которые не отражают должным образом происходящее в мире. С таким подходом, разумеется, мы согласны», – приводит слова посла РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что решать вопросы мировой политики надо не в элитарных клубах, а решать надо в более широкой представленности… Плохо себе представляю, как можно решать какие-либо международные дела без Китая», – отметил Антонов.

Напомним, Трамп ранее отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом заявив о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. В Великобритании и Канаде выступили против участия РФ в саммите, Франция и Германия призвали решать этот вопрос вместе.

Трамп уже сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о намерении провести саммит G7 в таком формате. По словам американского президента, присутствия РФ на саммите G7 требует здравый смысл.



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