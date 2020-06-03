 

Предложение Трампа о «ядерном пакте» объяснили «испугом» из-за указа Путина

03.06.2020, 18:53, Новости дня

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп заговорил о «ядерном пакте» из-за испуга после публикации Основ ядерного сдерживания России.

«Явно просматриваются метания (США). Я думаю, что сыграло свою роль опубликование Россией Основ госполитики в области ядерного сдерживания… Вот эти все вещи (описанные в Основах), видимо, и заставили Трампа задуматься о «ядерном пакте», – передает слова Сивкова РИА «Новости».

Он заметил, что порог применения ядерного оружия против США в результате этих Основ резко понизился.

«Это их, видимо, сильно напугало. Этот документ, который определяет, при каких условиях могут погибнуть США», – добавил Сивков.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Россией ядерный пакт.

2 июня президент Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о подписанном Путиным указе.



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