Юлия Ковальчук рассказала об интересных нюансах развития своей двухлетней дочери

03.06.2020, 18:53, Разное

Популярная певица Юлия Ковальчук недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о том, как растет и развивается её двухлетняя дочь Амелия. По словам знаменитости, в поведении наследницы есть место как для проявлений таланта, так и для “спекуляций”.

В разговоре с журналистами интернет-издания 7days.ru экс-вокалистка группы “Блестящие” упомянула, что в период карантина постоянное пребывание их с супругом Алексеем Чумаковым дома немного “разбаловало” дочь, испытывающую огромное удовольствие от непрерываемого общения с родителями. Иногда такое положение дел провоцирует некоторые “спекуляции” Амелии, однако исполнительница находит способы, чтобы максимально нивелировать сформировавшийся эффект привыкания. Например, желающую постоянно спать с матерью малышку поп-звезда все же регулярно, через ночь, укладывает с няней.

Также, как пояснила Ковальчук, пока пришлось временно прервать начатые до пандемии занятия дочери в рамках саморазвития. Причиной этому послужил перевод таких курсов в онлайн-формат: певица до определенной поры предпочитает ограничивать пристрастие Амелии к гаджетам. Взамен этого в семье чаще практикуется процесс познавательного общения ребенка с отцом и матерью, а когда наступает усталость – занятия сменяются интересными играми.

“Амелия – очень творческая девочка. Пока ей нравится всё: и рисовать, и петь, и танцевать, и хулиганить”, – подчеркнула Юлия Ковальчук. К слову, она сообщила, что к шалостям и проказам малышки она относится достаточно спокойно и с пониманием.