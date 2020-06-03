Задержанный по делу о разливе топлива в Норильске отказался от дачи показаний

03.06.2020, 18:48, Новости дня

По делу о разливе нефтепродуктов в Норильске задержали начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, он отказался от дачи показаний, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Генпрокуратура возбудила три уголовных дела после разлива в Норильске более 20 тыс. тонн топлива, которое попало водоемы. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Президент РФ Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Он также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий ЧП.

Глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива. Он возмутился, почему органы власти узнали о происшествии только через два дня.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России. Также на место ЧП вылетело руководство Росприроднадзора, чтобы оценить экологический ущерб.

Экологи назвали возможной причиной ЧП таяние вечной мерзлоты.