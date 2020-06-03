Как делать лифтинг-массаж в домашних условиях: мастер-класс от эксперта

03.06.2020, 18:42, Разное

Сегодня я поделюсь комплексом упражнений, которые можно выполнять дома, чтобы проработать верхнюю треть лица. Эти упражнения помогут решить проблемы с носогубной складкой, носослезной бороздой, морщинами в области лба и вокруг глаз.

Наносим масло, которое подходит вашему типу кожи, на лицо, шею и зону декольте (немного, чтобы обеспечить должное скольжение).

Разогреваем зону декольте – формируя складку кожи, поднимаемся вверх к шее.

Ставим двумя руками треугольник, разделяя лицо на две части, так чтобы нос оказался внутри ладони. Разглаживающими движениями ведем к вискам, затем переворачиваем ладони – внутренней частью наружу – и ведем вниз, тем самым выводя отечность и лишнюю жидкость. 10 повторений.

Ставим нижнюю часть ладони между бровями, сильными надавливающими движениями поднимаемся по лбу вверх. Таким образом разогреваем верхнюю треть лица. 15 повторений.

Раскрытие глаза: левым указательным пальцем держим левую бровь у основания сверху, а правым – надавливаем снизу, также у основания. Затем параллельно ведем пальцы влево до окончания (по всей длине брови), разглаживая бровь. 10 повторений на каждую бровь.

Сгибаем пальцы в крючки и ставим у оснований бровей и натягиваем также по всей длине брови.

Спускаемся вниз. Ставим пальцы под глазами и с одинаковой силой нажимаем на уголок глаза и круговыми движениями “выскабливаем” все лишнее из-под глаз (по всей длине глаза).

Давим на веко и сильными круговыми движениями также выводим все.

В финале разглаживаем носовую часть. Ставим два пальца к каждой спинке носа и выводящими движениями стремимся к височной части лица – 20 раз. Этим движением мы прочерчиваем скуловую косточку, моделируем ее.

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Публикация от Фадеева Мари (@fadeeva_mari)4 Апр 2020 в 12:46 PDT