Ишемическая болезнь сердца может увеличивать риск заражения COVID-19

03.06.2020, 18:30, Разное



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По всей видимости, ишемическая болезнь сердца может увеличивать риск заражения COVID-19. На это указывает новое исследование, которое американские ученые опубликовали на ресурсе medrxiv.org, предназначенном для препринтов.

Наблюдательные исследования ранее показывали, что у людей с ишемической болезнью сердца (ИБС) выше риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2, инфекция у них протекает тяжелее. Но такие исследования не могут исключить, что связь между болезнями оказалась случайной или обусловлена сопутствующими факторами. В новой научной работе ученые решили установить, есть ли причинно-следственная связь между ИБС и COVID-19.

Ученые провели генетическое исследование с использованием метода менделевской рандомизации. Для этого они взяли известные ранее данные о том, какие генетические факторы связаны с развитием ИБС. Также они воспользовались результатами недавнего исследования, которое продемонстрировало, какие генетические особенности связаны с заболеваемостью и тяжелым течением COVID-19. Оно включало данные о 1678 инфицированных и почти 700 тысячах неинфицированных людях.

Авторы исследования выделили группу людей с предсказанной по генетическим данным ИБС (генетически предрасположенных к ИБС). Оказалось, что эти люди болели COVID-19 на 30% чаще, чем население в среднем.

В выводах исследования ученые пишут, что их данные говорят о том, что между ИБС и COVID-19 возможна причинно-следственная связь. Это первое исследование факторов риска COVID-19 с применением метода менделевской рандомизации.

Ученые указывают, что во время пандемии COVID-19 пациентам с ИБС нужно уделять особое внимание во время профилактики инфекции.