 

Сбербанк обошел Газпром по общей рыночной капитализации

03.06.2020, 18:30, Новости дня

На первое место по общей рыночной капитализации на рынке акций в РФ вышел Сбербанк, он обошел Газпром, следует из данных биржи.

На 17.56 мск капитализация Сбербанка составила 71,84 млрд долларов, а рыночная стоимость Газпрома опустилась до 70,82 млрд долларов, передает ТАСС.

В июне прошлого года Газпром показал рекордный рост акций и капитализации. Газета ВЗГЛЯД писала, почему на тот момент газовая компания стала самой дорогой.



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