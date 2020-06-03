Воробьев призвал соблюдать меры самосохранения в условиях «зыбкой стабилизации»

03.06.2020, 18:30, Новости дня

Стабилизация ситуации с коронавирусом пока очень зыбкая, поэтому необходимо продолжать соблюдение рекомендаций для защиты от COVID-19. С таким призывом выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас ситуация стабилизировалась, об этом сейчас все говорят, но эта стабилизация очень зыбкая. Коэффициент распространения сегодня балансирует 0,85-0,92, а хотелось бы меньше», – передает РИА «Новости» слова Воробьева в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, чтобы снизить коэффициент, «нужно дальше соблюдать меры изоляции и социальной дистанции», а также другие меры предосторожности. Так, в парикмахерских необходимо установить защитное стекло, носить респиратор, а в поликлинике россияне обязаны находиться в маске, будь то клиент или пациент.

Также он заявил, что из-за риска распространения коронавируса после открытия парикмахерских и салонов красоты в Подмосковье необходимо выполнять меры санэпидслужб.

«Плотный контакт, он везде происходит – и в автобусе, и в метро, в поездах, и даже проходя по пешеходному мосту в Красногорске, порядка 10 тыс. человек проходит, там тоже плотный контакт. Весь вопрос, насколько ты готов работать в новых стандартах, то, о чем говорит главный санитарный врач. Ведь все, что мы открыли, мы открыли с условием, для того, чтобы сберечь здоровье людей, ни в коем случае не сделать так, чтобы наши койки были заняты», – отметил Воробьев.

Кроме того, по его словам, детские сады и торговые центры откроются в Подмосковье, когда будет устойчивое снижение распространения коронавируса.

«Уже сейчас каждый житель задает вопрос: когда откроется детский сад, что со школами, когда будут открыты торговые центры, когда можно пойти в кино или заняться спортом. Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии, другого рецепта нет», – добавил глава Подмосковья.

Губернатор сообщил, что рестораны и торговые центры в Московской области откроются в последнюю очередь.

«Для нас это очень важно, в Московской области 25% валового регионального продукта – торговля, торговые центры. Они у нас закрыты, это экономика», – сказал он.

Напомним, власти Московской области открыли парки региона для свободного посещения. Кроме того, разрешены прогулки и отменены электронные пропуска. При этом масочный режим ужесточили, вводятся штрафы за появление в общественных местах без масок.