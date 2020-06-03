 

Франция отреагировала на указ Путина о ядерном сдерживании

03.06.2020, 18:30, Новости дня

Власти Франции внимательно изучат указ президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики в области ядерного сдерживания, говорится в заявлении французского МИД.

«Мы ознакомились с утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным указом о ядерном сдерживании. Мы со всем вниманием его рассмотрим», – передает ТАСС заявление МИД Франции.

2 июня президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

В Кремле подчеркнули, что РФ никогда не будет первой использовать ядерное оружие.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о подписанном президентом Владимиром Путиным указе об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.



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