 

Американские ученые: COVID-19 можно лечить эффективно методом переливания крови

03.06.2020, 18:17, Разное

Ученые, представляющие Университет Техаса (США), представили результаты первого в стране исследования методики лечения тяжелых больных с COVID-19 посредством переливания крови от ранее переболевших этой болезнью пациентов. Согласно его итогам, такой способ лечения является эффективным и безопасным для подавляющего большинства заболевших.
В ходе исследования учеными Техасского университета (Остин) был сперва разработан тест на антитела к коронавирусу нового типа, а затем – подобраны доноры крови с наиболее высоким уровнем таких антител. На следующем этапе научной работы исследователи произвели переливание плазмы 25-ти больным, имеющих тяжелую форму COVID-19. Итоги показали, что у 76% исследуемых (19 человек) произошло существенное улучшение состояния, ставшего причиной выписки 11-ти из них уже спустя пару недель. Также было отмечено, что имевшие место осложнения были вызваны исключительно прогрессированием инфекции и никоим образом не были связаны с фактом переливания крови. Это, по словам ученых, доказывает не только эффективность, но и безопасность новой методики.

Примечательно, что первыми в США переливание крови в указанном контексте произвели медики Методистской больницы Хьюстона еще в марте текущего года. Однако разрешение, выданное спустя месяц американским регулятором FDA, предписывало пользоваться таким методом лишь в случает неотложной помощи. Авторы нового исследования из Остина полагают, что теперь можно применять такую практику для существенно большего количества пациентов и, соответственно, скорректировать протоколы лечения COVID-19.



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