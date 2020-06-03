 

В Кремле отреагировали на позволяющую «воевать за Гитлера» украинскую игру

03.06.2020, 18:16, Новости дня

Разработанная на Украине компьютерная игра, позволяющая изменить историю Второй мировой войны, является пропагандой нацизма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, какое отношение в Кремле к данной компьютерной игре, что «можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны», тем более в год, «когда мы отмечаем 75-летие Победы», передает РИА «Новости».

«Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как просто пропаганда нацизма. Что недопустимо», – добавил он.

Представитель Кремля выразил надежду, что «по линии наших компетентных ведомств» будут приняты меры в отношении данной игры.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала про разработанную на Украине компьютерную игру, в которой пользователь играет за немцев, а добившись разгрома советских войск, может провести парад вермахта в Москве на Красной площади.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Путин похвалил онлайн-акции россиян на самоизоляции

31.03 / Новый коронавирус мог жить рядом с человеком десятилетия

13.05 / Минздрав забраковал украинские тесты на коронавирус – СМИ

25.05 / Подозреваемый в убийстве семи человек в Житомирской области пройдет судебно-психиатрическую экспертизу – ОГА

06.04 / JDM – полиции Квебека позволили на месте штрафовать нарушителей карантина

13.05 / В Европе констатировали переход Италии от «непонимания» к «нелюбви» к ЕС

16.05 / Помогавшие в борьбе с коронавирусом российские специалисты вылетели из Белграда

15.05 / В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

23.05 / У администратора паблика “Омбудсмен полиции” прошел обыск после ареста основателя сообщества

11.04 / Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять законопроект об изменениях в госбюджет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска