В Кремле отреагировали на позволяющую «воевать за Гитлера» украинскую игру
03.06.2020, 18:16, Новости дня
Разработанная на Украине компьютерная игра, позволяющая изменить историю Второй мировой войны, является пропагандой нацизма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, какое отношение в Кремле к данной компьютерной игре, что «можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны», тем более в год, «когда мы отмечаем 75-летие Победы», передает РИА «Новости».
«Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как просто пропаганда нацизма. Что недопустимо», – добавил он.
Представитель Кремля выразил надежду, что «по линии наших компетентных ведомств» будут приняты меры в отношении данной игры.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про разработанную на Украине компьютерную игру, в которой пользователь играет за немцев, а добившись разгрома советских войск, может провести парад вермахта в Москве на Красной площади.
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