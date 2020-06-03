В Кремле отреагировали на позволяющую «воевать за Гитлера» украинскую игру

03.06.2020, 18:16, Новости дня

Разработанная на Украине компьютерная игра, позволяющая изменить историю Второй мировой войны, является пропагандой нацизма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, какое отношение в Кремле к данной компьютерной игре, что «можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны», тем более в год, «когда мы отмечаем 75-летие Победы», передает РИА «Новости».

«Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как просто пропаганда нацизма. Что недопустимо», – добавил он.

Представитель Кремля выразил надежду, что «по линии наших компетентных ведомств» будут приняты меры в отношении данной игры.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала про разработанную на Украине компьютерную игру, в которой пользователь играет за немцев, а добившись разгрома советских войск, может провести парад вермахта в Москве на Красной площади.