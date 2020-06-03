Российских специалистов отправили на Куру ликвидировать токсичную утечку на «Фрегате»

03.06.2020, 18:16, Новости дня

Вылет группы специалистов НПО имени Лавочкина на космодром Куру во французской Гвиане, где сработала сигнализация системы обнаружения паров окислителя в месте хранения российского разгонного блока «Фрегат», состоится 6 июня, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Вылет чартерного рейса с техническими специалистами «НПО имени Лавочкина» из Москвы в Кайенну запланирован на 6 июня», – сообщил источник «Интерфакс».

Напомним, 29 мая в «Роскосмосе» рассказали, что утечка токсичных паров окислителя зафиксирована 21 мая в российском разгонном блоке «Фрегат», находящемся на хранении на космодроме Куру, предприятия Роскосмоса в начале июня отправят на космодром куру специалистов для устранения утечки.