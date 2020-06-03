Глава ЛНР подписал закон о единственном государственном языке

03.06.2020, 18:16, Новости дня

Глава провозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал закон, наделяющий русский язык статусом единственного государственного.

«Подписал закон о внесении изменений в статью 10 конституции ЛНР. Теперь наш родной русский язык обрел статус единственного государственного языка Луганской народной республики», – сообщил Пасечник в Twitter.

Поправки в конституцию ЛНР, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного в республике, были внесены в парламент республики ранее в среду.

Раньше, согласно конституции ЛНР, в республике было два государственных языка – русский и украинский.

Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение признать украинский язык для Донбасса не равнозначным русскому, «демонстрирует переход к новой фазе отношений с Украиной». Переговорный процесс окончательно зашел в тупик, констатировал эксперт.