 

Россия дала оценку позиции США по Гонконгу

03.06.2020, 18:08, Новости дня

Происходящее в Гонконге – это внутренние дела Китая, вмешательство Соединенных Штатов недопустимо, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы исходим из того, что все, что происходит сегодня в Гонконге, и то, что решается в Пекине в отношении Гонконга, это внутреннее дело Китайской народной республики. Мы считаем избыточным и неприемлемым какое-либо вмешательство во внутренние дела этого государства», – передает его слова РИА «Новости».

Он назвал примером двойных стандартов сопоставление Гонконга и Крыма.

«Но однозначно, с одной стороны, говорится о том, что необходимо вмешиваться во внутренние дела, а с другой стороны, также говорится о нарушении прав россиян, которые проживают в Крыму», – добавил посол.

В четверг Китай не позволил Вашингтону провести заседание СБ ООН по Гонконгу. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против китайских и гонконгских чиновников.

Китай пригрозил США контрмерами.

Газета ВЗГЛЯД писала о планах США вмешаться в ситуацию с Гонконгом.



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