Москва назвала главное препятствие для сотрудничества с ПНС Ливии

03.06.2020, 18:08, Новости дня

Основным препятствием для налаживания сотрудничества между Россией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии является пребывание в тюрьме Триполи российских граждан, говорится в комментарии МИДа.

«Перед ливийской стороной был в очередной раз поставлен вопрос о необходимости скорейшего и безусловного освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, арестованных в Триполи в мае 2019 года. Акцентировалось, что пребывание российских граждан в тюрьме в Триполи является сейчас главным препятствием для поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров и Майтиг также обсудили ситуацию в Ливии и вокруг нее. Москва акцентировала важность скорейшего прекращения боевых действий и организации инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений.

«Были обсуждены задачи консолидации международных усилий в поддержку ливийского урегулирования под эгидой ООН при опоре на решения международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине 19 января, и резолюцию 2510 СБ ООН. В этом контексте отмечалась особая актуальность назначения нового спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии вместо ушедшего в отставку 1 марта Гасана Саламе», – уточняется в сообщении министерства.

Лавров также подтвердил готовность российских экономоператоров возобновить свою деятельность в Ливии после нормализации там военно-политической обстановки.

Ранее источник в МИДе рассказал, что в ходе встречи обсуждалась возможность перемирия армии ПНС и Халифы Хафтара.

Напомним, в мае 2019 года двух россиян арестовали в Ливии по подозрению в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране. Отмечалось, что граждане РФ якобы пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи.

Задержанные в Ливии россияне оказались сотрудниками некоммерческой организации «Фонд защиты национальных ценностей». В НКО подчеркивали, что российские социологи не вмешивались в электоральные процессы в Ливии, их работа заключалась в наблюдении за ситуацией в стране.