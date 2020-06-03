Грузия готова к приему туристов

03.06.2020, 17:55, Новости дня

Грузия открывает границы для международных посетителей 1 июля. Как заявила 2 июня министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, страна может обеспечить наивысшие стандарты эпидемиологической безопасности и готова к приему туристов. Согласно концепции, разработанной грузинскими властями, на фоне глобальной пандемии и связанных с ней вызовов, Грузия, практически преодолевшая первую волну новой коронавирусной инфекции COVID-19, будет позиционировать себя как безопасная страна.

«Мы в очередной раз доказываем, что Грузия – это безопасное направление. И это касается не только нашей туристической индустрии, но и аэропортов», – заявила Турнава.

При этом согласно министру, на первом этапе Грузия будет принимать туристов только из тех стран, где эпидемиологическая ситуация приблизительно такая же как в Грузии. В частности, среди таковых она назвала Израиль, Австрию, Германию, Чехию, Грецию и страны Балтии.

Уже известно, что в числе государств с высоким показателем распространения коронавирусной инфекции, которым Грузия временно отказывает в въезде, оказалась и соседняя Армения.

Переговоры и критерии

Согласно официальной информации, на данном этапе идут переговоры по оформлению двусторонних соглашений со странами с минимальными показателями распространения коронавируса. Грузинские власти заявляют, что пока не определены конкретные критерии для въезжающих в страну туристов. Как сообщил 3 июня глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, соответствующие требования, скорее всего, будут опубликованы к 20 июня.

При этом ранее сообщалось, что туристы пройдут строгие процедуры и смогут попасть только на территорию так называемых курортных «зеленых зон» – Цхалтубо, Боржоми, Абастумани, Бакуриани, Гудаури, Батуми и так далее.

«Для этих туристов правила будут такими, что они буду приезжать почти в карантин», – заявил 21 мая Паата Имнадзе, замглавы грузинского национального центра по контролю заболеваний.

Посетители страны будут обязаны предъявить COVID-паспорт – документ о том, что визитер в течение 72 часов до пересечения грузинской границы сдал ПЦР-тест на коронавирус и его результат был отрицательным.

«У въезжающего в Грузию туриста должен быть анализ актуального 72-часового ПЦР-теста, иначе его просто не впустят. Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты и внутри страны, если у прибывшего не окажется такого теста и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила», – заявил ранее грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

COVID-19 и Грузия

Грузия, в которой первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля, была одной из первых стран, принявших строгие превентивные меры против COVID-19. Спустя несколько дней после диагностирования первого случая были закрыты сухопутные границы, приостановлены авиаперелеты со странами с высокими показателями COVID-19. С 2 марта закрылись школы, ВУЗы и детские сады.

Когда 21 марта число инфицированных достигло 54 человек, в Грузии было объявлено чрезвычайное положение, которое действовало до 23 мая, также как и комендантский час. Также было остановлено движение общественного транспорта, работа всех торговых объектов за исключением продовольственных магазинов, банков и автозаправочных станций.

Карантинные меры в Грузии стали упразднять поэтапно. В конце мая была отменена часть ограничений, с 1 июня открылись магазины и рестораны. Хотя в стране действует запрет на собрание более чем десяти человек, также обязательно носить защитные маски в транспорте и закрытых помещениях.

По состоянию на 3 июня на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 800 человек, при этом активных случаев – 147, из них уже выздоровели – 640, а 13 умерли.

Ситуация в соседних странах обстоит следующим образом: в Армении – 10,524 инфицированных коронавирусом, из них 3,454 выздоровели и 170 умерли, в Азербайджане – 5,935 случаев COVID-19, из них 3,564 пациентов выздоровели и 71 скончались, в России – 432,277 подтвержденных фактов заболевания, с 195,957 случаями излечения и 5,215 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 165,555 инфицированных COVID-19, из них 129,921 выздоровели, и 4,585 – умерли.

Пандемия и туристический сектор

Туристический сектор Грузии, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от последствий новой коронавирусной инфекции. Согласно официальной статистике, в результате пандемии, в первом квартале 2020 года, доход от международных посетителей снизился на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По подсчетам грузинских властей, в 2020 году ожидается сокращение доходов от международных посетителей примерно на 70 процентов.

В правительственном докладе, представленном 2 июня парламенту страны, говорится, что до пандемии туризм был одним из наиболее быстро растущих секторов грузинской экономики. Так, в 2019 году он принес стране 3 млрд долларов США при общем объеме ВВП 15 млрд долларов.

«Правительство специально разработало целевые меры для поддержки туризма, цель которых – помочь туристической отрасли преодолеть кризис и выйти из него», – говорится в докладе.

Власти Грузии намерены выделить приблизительно 62,6 млн долларов США для помощи данной сфере экономики. В частности, планируется упразднить налог на имущество, освободить или отсрочить выплаты подоходного налога для экономических субъектов туристической индустрии, а также субсидировать кредиты гостиниц и обеспечить финансовую поддержку гидам.