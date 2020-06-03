Ковальчук встала грудью на защиту дочери: Как зверь, как самка буду!

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03.06.2020, 17:54, Разное

Также певица рассказала о своем отношении к хейтерам. Девушка заявила, что старается фильтровать негатив. Она понимает, что комментарии с критикой и оскорблениями не имеют к ней никакого отношения. Иногда, если бывает время и настроение, она отвечает людям так же едко, как и те, кто посмел высказаться в ее адрес. “Реагирую колко, но с юмором”, – улыбается Юлия Ковальчук.

Экс-солистка группы “Блестящие” добавила, что в целом старается не заострять внимание на плохом, но считает, что хейтеров иногда надо “встряхнуть”. Правда, если негатив касается ее семьи, то здесь пощады ждать не стоит. “Я как зверь, как самка буду защищать близких!” – говорит певица.

Также звезда не понимает, как некоторые могут оскорблять чьих-то детей, ведь это же беззащитные малыши, не способные ответить обидчикам. Именно по этой причине Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не показывают двухлетнюю дочь. “Не хочется нарваться на какого-то неадекватного персонажа, который выльет на нее свою желчь”, – признается артистка.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2018 в 12:05 PST

Девушка также рассказала, что старается не приучать Амелию к гаджетам. Звезда показывает девочке лишь советские и российские мультфильмы. Родители уверены, что до трех лет малышам не нужны никакие дополнительные занятия. На вопросы ребенка о мире Юлия Ковальчук пока в силах ответить сама.



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