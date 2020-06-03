 

Первый канал и “Россию 1” ожидает проверка Генеральной прокуратуры РФ

03.06.2020, 17:54, Разное

Руководитель
Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский
обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Правозащитник требует провести
проверку по фактам неисполнения Первым каналом и Россией 1 требований,
установленных Указом мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ (в ред. от 07.05.2020
г.) и привлечь виновных граждан, должностных лиц и юридических лиц к
ответственности, предусмотренной ст. 20.6.1 КоАП РФ за действия (точнее,
бездействие), которые привели к заражению новой коронавирусной инфекцией
COVID-2019 участников телепередач. Речь идет об Александре Гордоне – ведущем
шоу “Док-Ток” на Первом канале), а также участницах “Танцев со звездами”, выходящих
на России 1 – Дарье Мороз, Алене Бабенко и Марии Иваковой.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Янв 2020 в 6:22 PST

Согласно
позиции Хаминского, к заражению привело неиспользование при съемках телепередач
средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и несоблюдение социальной
дистанции. Более того, 14 мая общественный деятель, являющийся лицом, участвующим
в профилактике правонарушений в соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона
от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ проводил в отношении глав телеканалов
профилактические мероприятия в форме правового просвещения и правового
информирования. Соответственно, после указанного срока совершенные в ходе съемок
телепередач правонарушения квалифицируются
как преднамеренные и влекут за собой привлечение к ответственности: применение
к виновным мер прокурорского надзора и/или возбуждения дела об административном
правонарушении.



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