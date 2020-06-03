Первый канал и “Россию 1” ожидает проверка Генеральной прокуратуры РФ

03.06.2020, 17:54, Разное

Руководитель

Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский

обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Правозащитник требует провести

проверку по фактам неисполнения Первым каналом и Россией 1 требований,

установленных Указом мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ (в ред. от 07.05.2020

г.) и привлечь виновных граждан, должностных лиц и юридических лиц к

ответственности, предусмотренной ст. 20.6.1 КоАП РФ за действия (точнее,

бездействие), которые привели к заражению новой коронавирусной инфекцией

COVID-2019 участников телепередач. Речь идет об Александре Гордоне – ведущем

шоу “Док-Ток” на Первом канале), а также участницах “Танцев со звездами”, выходящих

на России 1 – Дарье Мороз, Алене Бабенко и Марии Иваковой.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Янв 2020 в 6:22 PST

Согласно

позиции Хаминского, к заражению привело неиспользование при съемках телепередач

средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и несоблюдение социальной

дистанции. Более того, 14 мая общественный деятель, являющийся лицом, участвующим

в профилактике правонарушений в соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона

от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ проводил в отношении глав телеканалов

профилактические мероприятия в форме правового просвещения и правового

информирования. Соответственно, после указанного срока совершенные в ходе съемок

телепередач правонарушения квалифицируются

как преднамеренные и влекут за собой привлечение к ответственности: применение

к виновным мер прокурорского надзора и/или возбуждения дела об административном

правонарушении.