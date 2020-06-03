 

В Кремле отреагировали на призыв Трампа к заключению ядерного пакта

03.06.2020, 17:53, Новости дня

Министрам иностранных дел нужно интенсифицировать работу, так как время по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) уходит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на слова президента США Дональда Трампа о «ядерном пакте».

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», – передает его слова РИА «Новости».

Договор истекает в 2021 году, США пока не определились с его продлением.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Россией ядерный пакт.



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