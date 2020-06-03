Ученые рассказали о преимуществах и недостатках низких доз аспирина

03.06.2020, 17:53, Разное

Британские исследователи провели анализ ряда исследований на предмет изучения влияния приема аспирина в низких дозировках на организм человека. Выяснилось, что лекарство способно приносить не только пользу, но и вред.

В своей статье, опубликованной в Британском журнале клинической фармакологии, исследователи подчеркнули, что речь идет о минимальных дозах аспирина, принимаемых пациентами на постоянной основе как противовоспалительное, жаропонижающее или обезболивающее лекарство. Результаты исследований, как наблюдательных, так и рандомизированных контролируемых, продемонстрировали, что регулярный прием аспирина в небольших количествах снижает на 17% частоту сердечно-сосудистых осложнений – инсультов и инфарктов, а также летальных исходов, спровоцированных проблемами с сердцем и сосудами. С другой стороны, при использовании низких доз препарата повышается риск желудочно-кишечных (на 47%) и внутричерепных (на 34%) кровотечений.

“Эти риски и преимущества должны быть взвешены перед назначением пациенту аспирина в качестве профилактики какого-либо заболевания”, – резюмировали специалисты. Они также отметили, что повышение риска кровотечений является единственным вредным фактором указанного препарата.