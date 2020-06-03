Пентагон не поддержал использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов

03.06.2020, 17:53, Новости дня

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает использование Закона о восстаниях, чтобы использовать армию для подавления погромов в США, о чем ранее говорил президент страны Дональд Трамп.

«Я не поддерживаю обращение к Закону о восстаниях», – передает слова Эспера РИА «Новости»

Американскую армию запрещено использовать внутри страны, но Закон о вооруженных восстаниях 1807 года позволяет это делать.

Ранее этот закон применялся для подавления беспорядков в 1967 году в Детройте, в 1968 году в Чикаго и Балтиморе и в 1992 году в Лос-Анджелесе. Газета ВЗГЛЯД об этом подробно писала.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. В ряде американских городов ввели комендантский час, а президент США Дональд Трамп решил направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Он «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице», а также угрожал «развернуть вооруженные силы».

Во вторник он также поручил организовать пролет военной техники над Вашингтоном в понедельник вечером для «демонстрации силы» на фоне протестов.