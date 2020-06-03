Жители Карачаево-Черкесии говорят о вспышке коронавируса в регионе. Прокуратура сообщила, что врачам не платят надбавки

03.06.2020, 17:52, Новости дня

Прокуратура Карачаево-Черкесии совместно с Генпрокуратурой РФ провела проверку больниц в регионе и обнаружила в них массовые нарушения прав медицинских работников. Прокуратура вынесла семь представлений об их устранении, сообщили в пресс-службе ведомства.

“Нарушения при начислении медицинским работникам выплат стимулирующего характера, размер которых был занижен в республиканском ГБУЗ “Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи” и в Черкесской городской клинической больнице. В ряде медицинских учреждений выявлена ненадлежащая обеспеченность сотрудников средствами индивидуальной защиты”, –говорится в сообщении прокуратуры.

В Усть-Джегутинской центральной районной больнице, как выяснили в прокуратуре, с 13 мая работникам медучреждения не измеряют температуру, также там не ведется надлежащим образом учет средств индивидуальной защиты.

В республиканском детском доме пять воспитанников и одна сотрудница заразились коронавирусом, так как в учреждении не соблюдались санитарно-эпидемиологических правила.

В конце мая 2020 года ряд сотрудников скорой помощи Карачаево-Черкесии записали серию видеообращений о том, что они массово заражаются коронавирусом из-за нехватки средств защиты. Также медики говорили о нехватке машин и персонала со “скорой”, который увольняется из-за тяжелых условий труда.

После этих обращений жители республики передали более 10 машин городской поликлинике Черкесска, а депутат парламента Карачаево-Черкесии лично сел за руль и начал работать волонтером – водителем скорой помощи.

“Для выезда медиков к пациентам 11 автомобилей передали представители оперативного штаба Карачаево-Черкесии и неравнодушные жители и организации республики. В частности, в черкесскую городскую поликлинику переданы шесть микроавтобусов “Газель” и пять легковых автомобилей. Владельцы и водители автомобилей будут лично заниматься перевозкой врачей”, – рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело по статье “Халатность” из-за невыплаты в Карачаево-Черкесии надбавок медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Председатель СК Александр Бастрыкин отметил, что из региона поступало множество жалоб на невыплату надбавок, и призвал расследовать все случаи нарушений в республике.

“Вы чувствуете, что никак не получается, ну скажите, доложите, попросите помощь Самую горячую точку пережить развития истории, потом будете сами дотягивать. Только не прячьтесь от народа и от нас. Ни к чему хорошему это не приведет. Там не спрячешься никуда”, – заявил Бастрыкин представителям северокавказской республики.

По официальным данным, в республике выявлено 1 276 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли. Однако многие жители считают, что данные сильно занижены. Телеграм-канал “Политика 09” пишет, что за весь период пандемии в регионе скончались не менее 153 человек, но официально эти данные не подтверждены.