Масштабный разлив нефтепродуктов в Норильске: задержали начальника цеха ТЭЦ-3, Путин требует разобраться с замалчиванием аварии

03.06.2020, 17:52, Новости дня

В Норильске задержали начальника цеха ТЭЦ-3 после разлива около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

“В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО “НТЭК”, – рассказали в ведомстве. Уголовные дела возбуждены по статьям “Порча земли”, “Загрязнение вод” и “Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ”.

Президент России Владимир Путин поручил выяснить, почему информация об аварии на ТЭЦ-3 поступила не сразу, а спустя два дня.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что 29 мая, в день разлива топлива, властям сообщили только о возгорании автомобиля на территории Надеждинского металлургического комбината. Полная картина случившегося стала понятна благодаря сообщениям в соцсетях, уточнил он.

“Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы, что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?”, – спросил Путин.

Гендиректор “Норильско-Таймырской энергетической компании” заявил, что информацию передали в соответсвии с “планом ликвадации аварии”.

“Передана? Ну, хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается”, – заявил президент.

Согласно докладу главы Красноярского края, ликвидировать последствия ЧС за короткий срок будет сложно из-за способа утилизации нефтепродуктов – сжигания.

“Опыта сжигания такого объема топлива на территории Красноярского края нет. Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу”, – заявил Усс.

На данный момент из района разлива удалось вывезти более 780 тонн загрязненного грунта, продолжается откачка дизельного топлива из реки Амбарной. Росприроднадзор заявил, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в водных объектах Норильска превышена в десятки тысяч раз, так как туда попало около 15 тысяч тонн дизельного топлива. В грунт утекло около 6 тысяч тонн нефтепродуктов.