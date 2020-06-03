 

Жителя Калининграда обязали снять с дома табличку на немецком

03.06.2020, 17:48, Новости дня

Калининградцу по решению суда пришлось снять с фасада его частного дома адресную табличку на немецком языке, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.

«Прокуратурой города Калининграда ранее установлено, что гражданином на индивидуальном жилом доме размещен знак адресной информации с отклонением от установленного образца с изображением на данном знаке букв немецкого алфавита «Wißmannstraße», что не соответствует фактическому наименованию улицы – «улица Щорса», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Улица носила название Виссманнштрассе до 1945 года, когда Кенигсберг, нынешний Калининград, был столицей немецкой провинции Восточная Пруссия.

«В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурором города Калининграда направлено исковое заявление в суд. Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено, на гражданина возложена обязанность привести знак адресной информации в соответствие с установленными требованиями в 30-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу», – добавили в прокуратуре. 

Ранее депутат Калининградской облдумы Андрей Колесник отмечал, что в городе можно встретить старые адресные таблички на немецком языке и с немецкими названиями улиц. Торговая и культурная символика региона переполнена напоминаниями о том, что город когда-то был столицей не Калининградской области, а Восточной Пруссии, однако про Кенигсберг необходимо забыть, призывал он.



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