Москвичей предупредили о сильном дожде

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03.06.2020, 17:48, Новости дня

Порядка 30-40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к 4 июня, уже в ближайшую ночь в столице ожидается до 25 мм осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«С учетом прогнозируемых осадков, за первые 4 дня июня выпадет от 30 до 40% месячной нормы. Уже выпало порядка 17 мм», – передает ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, месячная норма осадков для июня – 75 мм, а за ночь 4 июня может выпасть еще порядка 15-25 мм осадков.

Напомним, в Москве в минувшие выходные выпало 140% месячной нормы осадков. Из-за превышения нормы осадков из берегов вышла Москва-река, на данный момент река вернулась в свое естественное русло.



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