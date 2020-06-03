Посол Антонов прокомментировал обвинения в причастности РФ к погромам в США

03.06.2020, 17:48, Новости дня

Москва отвергает обвинения Вашингтона в причастности к беспорядкам, при этом не злорадствуя в связи с протестами в этой стране, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Это, конечно, беда, погибают люди, мы видим, какие демонстрации, мы видим, какие акты предпринимаются со стороны мародеров, провокаторов, которые присоединяются к мирным демонстрантам», – передает слова Антонова РИА «Новости».

Он заметил, что «очень горько», что даже в такой сложной ситуации США пытаются найти российский след и обвинить Россию во вмешательстве.

Антонов рассказал, что в американских газетах публикуют статьи, в которых утверждается, что «Россия якобы стоит за сценой и контролирует ситуацию».

«Это все неправда», – подчеркнул посол.

Антонов указал, что происходящее в США является еще одним свидетельством, во-первых, нарушения прав, во-вторых, двойных стандартов.

«Но мне не хотелось бы делать акцент именно на это сегодня в стране, в которой мы работаем, наши дипломаты работают. И мы очень беспокоимся о ситуации в этом государстве. Мы хотим, чтобы оно вылечилось, мы хотим, чтобы как можно быстрее были бы восстановлены порядок, конституционные права людей, и чтобы мы могли бы нормально сотрудничать», – сказал посол.

Ранее в США заявили о причастности РФ к беспорядкам. Кремль назвал подобные обвинения неправильной и ошибочной инсинуацией.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции. В ряде американских городов начались погромы, был введен комендантский час. Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.