 

Зеленский анонсировал появление нового вице-премьера и назвал кандидата на должность

03.06.2020, 17:43, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Кабинете министров появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике. Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области 3 июня, трансляция которой велась в Facebook.

“На базе Совета национальной безопасности Украины я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры. Мы дали 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, в состав которой я тоже буду входить. Придут люди, которые уже должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленности. И должен быть вице-премьер, потому что он должен иметь не только вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий”, – сказал он.

Зеленский также призвал предлагать кандидатуры на эту должность. Во время, когда было озвучено имя экс-заместителя министра промышленной политики, народного депутата 7-го созыва (2012 – 2014) Виталия Немилостивого президент отметил, что ему уже предлагали его кандидатуру, и он с ним встречался. 

“Он [Немилостивый] – одна из кандидатур, которые мы видим”, – указал глава государства.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался за введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

О планирующейся реформе “Укроборонпрома” в конце апреля сообщал заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем. Он отмечал, что “Укроборонпром” хотят ликвидировать и вместо него создать шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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