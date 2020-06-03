Определились финалисты проекта «РДШ – Территория самоуправления»

03.06.2020, 17:30, Новости дня

По итогам федерального этапа всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления» эксперты отобрали 96 школьных инициатив, команды которых примут участие в профильной смене и поборются за место в финале. Всего в этом этапе соревновались 510 проектов, отобранных в результате регионального этапа.

Проект «РДШ – Территория самоуправления» реализуется Российским движением школьников» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Активисты Российского движения школьников подавали заявки на участие в двух номинациях: «Стартуем смело!» (для проектов, существующих пока на уровне концепции) и «Время наших действий!» (для команд, приступивших к реализации проекта). Всего на участие в проекте было подано 1428 социальных инициатив. Все они были рассмотрены региональным жюри, но только 510 идей (по 3 в каждой номинации из 85 регионов) прошли в федеральный этап.

«Члены жюри на федеральном этапе изучили проекты школьников и выбрали 96 лучших команд из 8 федеральных округов – по 6 проектов в каждой номинации. Теперь финалисты отправятся на профильную смену в образовательный центр «Смена», которая стартует 27 октября. Их ждет широкая образовательная программа: лекции по социальному проектированию, мастер-классы, воркшопы и игровые активности. В конце смены будут объявлены команды-победители проекта «РДШ – Территория самоуправления», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров.

Больше всего финалистов оказалось в Севастополе и Свердловской области – по 4 команды прошли в следующий этап проекта и примут участие в тематической смене. На втором месте (по 3 команды-финалиста) сразу несколько регионов – Ростовская, Челябинская, Кемеровская, Амурская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Коми, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики. Третье место разделили между собой регионы, финалистами от которых стали по 2 команды – Кировская, Нижегородская, Волгоградская, Владимирская, Воронежская, Рязанская, Тверская, Архангельская, Вологодская, Иркутская области, Пермский край, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Забайкальский край и Республика Северная Осетия – Алания.

«Для нас чрезвычайно важно поддерживать те идеи и инициативы, которые создают сами школьники. Мы видим много отличных проектов, меняющих жизнь ребят к лучшему уже сейчас. Уверена, что привычка брать на себя ответственность и конструктивно решать те проблемы, с которыми они сталкиваются, поможет им в будущем добиваться успеха во всех сферах жизни», – прокомментировала руководитель проекта Российского движения школьников «РДШ – Территория самоуправления» Анастасия Федорушкина.

Школьники сами выбирают тему своего проекта. Одна из таких инициатив – «Дневник лучшего волонтера» от команды ДимОО «Новая волна» Кировской области. Ребята заметили, что школьники их региона охотно вступают в ряды добровольцев, но при этом достижения и заслуги молодых волонтеров нигде не фиксируются. Участники команды решили создать региональный рейтинг и конкурс «Дневник лучшего волонтера» для ребят от 14 до 18 лет. Все участники могут прислать свое электронное портфолио, в котором опишут свои достижения. Самые активные получат призы и звание «Лучшего волонтера».

Популярной оказалась и тема экологии. Около трети проектов, поданных на региональный этап, так или иначе затрагивают тему заботы об окружающем мире. Например, школьники из Севастополя создали проект «Гостиница для насекомых», благодаря которому они поддерживают популяции полезных для человека насекомых в своем регионе.

Проект «РДШ – Территория самоуправления» помогает ребятам реализовать организаторские амбиции и заявить на всю страну о своей идее. Важным этапом проекта стал образовательный курс, состоящий из 7 видео-уроков, где простыми словами объясняются шаги, которые должна совершить команда для того, чтобы их проект был успешно реализован.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. АНО развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов.

Всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления» направлен на создание условий для развития и поддержки проектных инициатив школьников. Участниками могут стать команды школьников 10-16 лет от 3 до 5 человек в команде. Проводится с октября 2017 года Российским движением школьников (РДШ) и входит в линейку проектов АНО «Россия – страна возможностей».

Российское движение школьников (РДШ) – это общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная 29 октября 2015 года в соответствии с указом президента России. Движение объединяет и координирует образовательные учреждения, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.