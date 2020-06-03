Мэр Миннеаполиса отказался подавлять бунт с помощью военных

03.06.2020, 17:30, Новости дня

Привлечение военных не требуется для подавления беспорядков в американском городе Миннеаполис, сообщил градоначальник Джейкоб Фрэй в интервью газете New York Times.

Фрэй сказал, что его пугает желание президента Дональда Трампа привлечь военных для подавления беспорядков.

«Чего мы не можем позволить – это чтобы двойственные мысли Трампа пришли в наш город в виде военного положения. Возможные последствия этого еще более ужасны, чем я могу представить. В Миннеаполисе, и говоря только о Миннеаполисе, нет никакой необходимости в каких-то дополнительных силах», – приводит слова Фрэя РИА «Новости».

Мэр Миннеаполиса утверждает, что с учетом масштаба акций протестов, не было никакой вероятности, что полицейское управление сможет справиться с беспорядками самостоятельно.

«До того, как Национальная гвардия была полностью мобилизована, у нас были проблемы. После полной мобилизации мы смогли прекратить грабежи, мы смогли остановить насилие и пожары. Я думаю, было верным решением полностью мобилизовать Нацгвардию. И я хочу подчеркнуть, что это решение о мобилизации шло со стороны штата, а не президента», – добавил Фрэй.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США ввели комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

В понедельник по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Трамп пригрозил ввести войска в бунтующие города в том случае, если губернаторы не смогут справиться с погромами собственными силами или не захотят применять силу.