Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались

03.06.2020, 17:25, Разное

Слухи о том, что актриса Наталья Бардо и режиссер Марюс Вайсберг расстались, появились еще в прошлом году. Впрочем, пара не спешила ни опровергать их, ни подтверждать. Ясность на днях внесла сама Наталья, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. На комплимент о том, что они с Марюсом отличная пара, актриса ответила:

Да мы уже и не пара.

Скриншот из Instagram Натальи

Отношения Бардо и Вайсберга начались в 2015 году, через год Марюс сделал возлюбленной предложение. Правда, свадьба так и не состоялась. У пары есть общий сын Эрик, который на днях отметил 3-летие.

Наталью можно увидеть во многих отечественных сериалах и фильмах, в том числе в картинах, снятых или спродюсированных ее бывшим возлюбленным – “Бабушка легкого поведения”, “Улетный экипаж”, “Ночная смена”, “Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители”.

Наталья Бардо с сыном Эриком

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг