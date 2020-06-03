ЦБ дал прогноз о восстановлении экономики России
03.06.2020, 17:16, Новости дня
Годовая динамика ВВП РФ во втором квартале 2020 года будет отрицательной, однако экономика может начать восстанавливаться в третьем квартале, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.
«По оценкам Банка России, во втором квартале годовые темпы прироста ВВП станут отрицательными из-за существенного влияния на экономическую активность ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. Постепенное смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в РФ создаст условия для восстановления экономической активности в третьем квартале», – цитирует материалы регулятора ТАСС.
По прогнозам ЦБ, ВВП РФ по итогам 2020 года упадет на 4-6%.
Ранее в докладе Минэкономразвития говорилось, что снижение ВВП РФ за четыре месяца 2020 года составило 1,9%.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская экономика оказалась прочнее западной: последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии.
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