Космонавты одобрили идею производства лифтов с голосом Гагарина

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03.06.2020, 17:16, Новости дня

Лучше уж пусть лифт разговаривает как известный советский космонавт Юрий Гагарин, чем каким-то непонятным механическим женским голосом, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД космонавты.

Завод «Роскосмоса» намерен выпускать лифты, которые будут разговаривать голосом первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Движение будет начинаться со знаменитой фразы «Поехали», затем включится музыка. К концу 2020 года завод планирует выпускать по 50 лифтов в месяц.

«Это же прекрасно. Можно лишний раз напомнить о нашем замечательном соотечественнике. Я не вижу в этом ничего предосудительного или пошлого. Это же лучше, чем какая-то непонятная женщина говорит механическим голосом. Здесь живой голос, хорошая ассоциация, на мой взгляд», – считает бывший космонавт Юрий Усачев.

Также ничего негативного не увидел и действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко. «Я не знаю, как это выглядит, но на первый взгляд я ничего плохого в этом не вижу. На сегодняшний день у нас и не такие технологии есть, так что почему бы и нет. Но так мне, конечно, сказать сложно», – говорит космонавт.

В конце октября прошлого года появился проект на основе искусственного интеллекта Vera Voice, который позволяет синтезировать голос знаменитостей на русском языке. Симулятор планируется использовать в копии голосов для озвучки рекламы, объявлений, книг, фильмов, музейных гидов, игр и так далее. 



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