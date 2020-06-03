 

В Минкомсвязи опровергли «бредовые» домыслы о связи коронавируса с 5G

03.06.2020, 17:16, Новости дня

Коронавирус не является порождением сетей связи пятого поколения, в том числе и в России, где 5G в настоящее время развивается локально, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

«Вал обращений приходит по поводу возможного вреда 5G, что коронавирус – порождение 5G. Такой, извините за выражение, бред несется в официальных обращениях, что удивляешься, ведь у нас было всеобщее среднее образование, даже до анекдотов доходит», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на онлайн-конференцию «Ведомостей».

Замглавы ведомства назвал радиофобию проблемой, к которой необходимо отнестись серьезно. «Радиофобия – существенная проблема, которая может воспрепятствовать развитию и строительству сетей связи. Мы вместе с региональными властями будем принимать всяческое участие для разъяснения всей абсурдности этих убеждений. Нужно по всем возможным каналам это разъяснять», – сказал Иванов.

По его словам, в РФ 5G развивается очень локально – лишь на нескольких опытных зонах в городах-миллионниках и на промышленных объектах. «И ни в каких населенных пунктах, за исключением отдельных городов-миллионников, даже опытных зон, ни одной базовой станции 5G там нет», – отметил заместитель министра.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как распознать фейковую новость, так как информация о том, что 5G якобы являются причиной коронавируса широко распространилась в Сети.



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