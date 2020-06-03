 

Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт

03.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Россией ядерный пакт.

«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Ранее в Кремле заявили, что РФ никогда не будет первой использовать ядерное оружие. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о подписанном президентом Владимиром Путиным указе об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.

Этот документ регламентирует, при каких условиях РФ оставляет за собой право на ядерный удар.

Между тем, СМИ писали, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

Добавим, что США вышли из ДРСМД, из Договора по Открытому небу, готовятся к выходу из ДСНВ, а также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



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