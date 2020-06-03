После трех недель лечения от ковида умер известный врач Таймураз Тедтоев

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03.06.2020, 16:54, Новости дня

Ушел из жизни бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники №219 Таймураз Тедтоев.

Он умер в ночь на 31 мая в больнице имени Боткина после трех недель лечения от коронавируса, пишет "МК".Несмотря на все усилия коллег-врачей, спасти его не удалось.

Медики с большой теплотой вспоминают Таймураза Асламбековича – настоящего профессионала, преданного делу своей жизни, человека широчайших знаний, большого интеллектуала, истинного патриота, очень требовательного, но справедливого человека.

Свое профессиональное служение медицине он начал в Баку, в Закавказском военном округе. Потом Тедтоев служил на Байконуре, возглавлял санитарную службу подразделения, руководил санитарным гарнизоном в Приамурье, а после развала СССР приехал в Москву.

В столице РФ он был назначен главврачом новой (на тот момент) поликлиники № 219, которая под его руководством одной из первых получила современную медтехнику: рентгенографическую систему, маммограф, цифровую флюорографию.

Тедтоев считал, что в будущем заболевания органов дыхания выйдут на первое место.

В этой поликлинике он трудился десятки лет, а впоследствии перешел на работу в Центр оториноларингологии.



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