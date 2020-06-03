На продажу выставлена модель Toyota Supra за 0 долларов

03.06.2020, 16:50, Новости дня

На американском аукционе Copart выставили на продажу уникальный экземпляр Toyota Supra, начальный ценник которого составляет всего 0 долларов.

В свою очередь, цена на новое транспортное средство на сегодняшний день составляет около 61,7 тысячи долларов, однако предложенный экземпляр примечателен тем, что он полностью сгорел и не подлежит малейшему восстановлению. Вместе с тем страховая компания посчитала разумным выпустить с аукциона автомобиль, который не имеет «живого» места.

Автомобиль изначально поставлялся с 3-литровым бензиновым двигателем, который выдает 340 л.с. мощности. Также известно, что Toyota Supra получил автоматическую трансмиссию на восемь передач. Пока никто не изъявил желания приобрести сгоревший автомобиль.