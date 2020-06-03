Компания Audi в РФ начала продажи нового универсала Audi A6 Avant

03.06.2020, 16:50, Новости дня

В российском офисе компании Audi сообщили о старте продаж на новый универсал Audi A6 Avant.

Кроме того, на отечественный рынок также выходят Audi A6 45 TDI quattro и Audi A7 Sportback 45 TDI quattro, которые поступят в свободную продажу к концу лета. В свою очередь, новый седан получил ценник в размере 3,31 миллиона рублей, тогда как в модификации с дизельной установкой цена достигает 4,1 миллиона долларов. Кроме того, новый автомобиль обладает разгоном до сотни 6,1 секунды при предельной скорости 250 км в час.

Вместе с тем седаны и универсалы немецкой марки получили продвинутые технологии, а также улучшенные системы безопасности. Внешний вид доработан в части бамперов, светодиодной оптики, а также других элементах.