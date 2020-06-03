 

Компания Audi в РФ начала продажи нового универсала Audi A6 Avant

03.06.2020, 16:50, Новости дня

В российском офисе компании Audi сообщили о старте продаж на новый универсал Audi A6 Avant.

Кроме того, на отечественный рынок также выходят Audi A6 45 TDI quattro и Audi A7 Sportback 45 TDI quattro, которые поступят в свободную продажу к концу лета. В свою очередь, новый седан получил ценник в размере 3,31 миллиона рублей, тогда как в модификации с дизельной установкой цена достигает 4,1 миллиона долларов. Кроме того, новый автомобиль обладает разгоном до сотни 6,1 секунды при предельной скорости 250 км в час.

Вместе с тем седаны и универсалы немецкой марки получили продвинутые технологии, а также улучшенные системы безопасности. Внешний вид доработан в части бамперов, светодиодной оптики, а также других элементах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ подано 1 тыс. 145 заявок

31.05 / Перед принятием решений полезно выпить кофе

14.04 / Госдума одобрила запрет на банковскую комиссию по коммунальным платежам

11.05 / Президент подписал указ о порядке продления ограничений

26.03 / Емец заявил, что количество жертв коронавируса в Украине может стать катастрофическим. Видео

08.05 / Мнения: Лукашенко проглядел важные перемены

11.05 / Кулеба в День Победы: Давайте не будем забывать о продолжающейся войне в Европе

27.04 / Пензенская область готова к лечению COVID-19 с помощью донорской плазмы

28.04 / В Москве оштрафовали по камерам первого водителя без цифрового пропуска

27.04 / Визит Лаврова в Софию перенесли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска