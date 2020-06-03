 

Бренд «АвтоВАЗ» покинул рынок Евросоюза

03.06.2020, 16:50, Новости дня

Автомобили отечественного бренда «АвтоВАЗ» полным составом покинули европейский рынок.

В свою очередь, последняя партия автомобилей отправилась на рынок Европы в марте, тогда как последующие поставки пока не планируются. Еще с прошлого года объявили о снижении объема поставок, тогда как теперь принято радикальное решение. В немецком подразделении компании пока не готовы говорить о сроках возобновления поставок на европейский рынок.

Вместе с тем причина такой меры состоит в введенных новых экологических стандартах, которые исключают возможность дальнейших продаж техники, не соответствующих новым ограничениям для транспортных средств. Аналогичные меры приняли и ряд других местных брендов.



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