Трамп объяснил необходимость присутствия РФ в G7 «здравым смыслом»

03.06.2020, 16:48, Новости дня

Присутствия РФ на саммите G7 требует здравый смысл, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что это облегчит решение многих проблем, передает ТАСС.

Трамп ранее отложил саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом заявив о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. В Великобритании и Канаде выступили против участия РФ в саммите, Франция и Германия призвали решать этот вопрос вместе.

Трамп уже сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о намерении провести саммит G7 в таком формате.